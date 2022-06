Ukraine har mistet store dele af dets agerbrugsjord

Hendes udtalelse faldt under de store industrilandes G7-landbrugsministermøde i den tyske by Stuttgart.

Landbrugslandet Ukraine var engang kendt som ”Sovjetunionens kornkammer”. Landet har siden Ruslands invasion desperat forsøgt at eksportere store mængder af korn via veje, floder og jernbaner for at dæmpe krisen.

Men så længe, russerne har blokeret Ukraines havne i Sortehavet, kommer kornet ingen vegne, siger kilder i ukrainsk landbrug.

Den tyske regering fordømte tidligere i denne måned i stærke vendinger Ruslands præsident, Vladimir Putin. Tyskland mener, at Putin forsøger at give indtryk af, at det er Vesten, som forvolder en fødevarekrise.

- Vi er nødt til at understrege, at den kendsgerning, at der er risiko for sult i dele af verden, og at nogle lande er afskåret fra at modtage korneksport, er en konsekvens af den russiske aggressionskrig. Ikke af vestlige sanktioner, hed det i en reaktion fra det tyske udenrigsministerium.