Ukrainske styrker presses ud af bymidte i østlig by

De to naboregioner er selverklærede, prorussiske republikker i det østlige Ukraine. Regionerne blev anerkendt som selvstændige af Ruslands præsident, Vladimir Putin, kort før krigen blev indledt 24. februar.

Den ukrainske præsidentrådgiver Mykhajlo Podoljak siger mandag, at Ukraine har brug for tungere skyts for at kunne gøre sig gældende.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så har vi brug for tunge våben for at kunne gøre en ende på krigen, lyder det fra Mykhajlo Podoljak.