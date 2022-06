Amnesty: Nye beviser for russiske angreb på ukrainske civile

Lokale sundhedsmyndigheder oplyser til Amnesty, at i alt 606 civile er blevet dræbt i russiske angreb på byen. 1248 er blevet såret.

Amnestys efterforskere har undersøgt 41 angreb. 160 mennesker er blevet interviewet over 14 dage i april og maj. De tæller ofre, vidner og læger, der har behandlet sårede.

Ifølge organisationen har bombardementer især ramt nordligt og østligt beliggende boligområder i byen.

Rusland har tidligere afvist, at civile er blevet ramt i det, den russiske regering betegner som en ”specialoperation”, der skal ”afnazificere” Ukraine.

Det er over to måneder siden, at billederne af lig i den ukrainske by Butjas gader førte til international fordømmelse. Her mener Amnesty allerede at have fundet beviser for krigsforbrydelser.