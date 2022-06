Den ukrainske vurdering er, Rusland udvider planlægningen om at udkæmpe en længere krig, også selvom der skulle være problemer med russiske soldaters moral. Det skriver Study of War. Vicechefen for det ukrainske hovedefterretningsdirektorat, Vadym Skibitsky, siger, at direktoratet har modtaget bekræftede oplysninger om den russiske krigsplanlægning for de næste 120 dage - det rækker helt ind i oktober.

Ifølge Skibitsky vil Rusland justere planen afhængigt af, hvordan det går i Donbas-regionen. Han fortæller, at Rusland gentænker invasionsplanerne hver måned. Ifølge Study of War betyder det, at Kreml har erkendt, at målene i Ukraine ikke kan nås hurtigt, og at det derfor er nødvendigt at ændre på taktikken. Study of War kommer ikke nærmere ind på konkrete ændringer.