En telefonaflytning, et privat militærfirma og et ukrainsk angreb på en militærbase er blandt nøgleordene for lørdagens krigsoverblik i Ukraine.

Det får du her:

1

Ukraine hævder at have taget russere til fange

Ukraines sikkerhedstjeneste (SBU) hævder, at de har fanget en ny gruppe af russiske krigsfanger, som angiveligt skal være blevet rekrutteret af et privat militærfirma og fortalte, at de skulle levere sikkerhedstjenester, men i stedet blev sendt til frontlinjen i Luhansk. Det skriver Study of War.