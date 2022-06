10/06/2022 KL. 15:41

For abonnenter

Ukrainsk forsvarschef i nødråb: »Nu afhænger alt af, hvad Vesten giver os«

Vicechefen for Ukraines militære efterretningstjeneste efterlyser større artillerihjælp. En militærekspert spår ikke, at Ruslands større artilleri er nok til at afgøre krigen.