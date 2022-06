»Det kunne se ud, som om han var i krig med Sverige, at han tog noget fra dem. Men han tog ikke noget. Han genvandt, hvad der var Ruslands,« sagde Vladimir Putin ifølge Reuters.

»Det tilfalder åbenbart også os at tilbagetage, hvad der er Ruslands, så vi kan styrke landet. Og hvis vi går ud fra, at disse grundlæggende værdier danner grundlaget for vores eksistens, vil vi helt sikkert lykkes med at løse de opgaver, vi står over for.«

På klip fra begivenheden kan man se ham trække på smilebåndet, når han taler om at gentage fortiden.