Endnu en lærer frygtes at miste livet efter Berlin-påkørsel

- Jeg er dybt bedrøvet over denne forfærdende forbrydelse, skrev forbundskansler Olaf Scholz onsdag aften på Twitter.

- En udflugt for en skoleklasse fra Hessen endte i et mareridt. Vores tanker er hos familierne til den døde og de sårede, blandt dem mange børn. Jeg ønsker, at de alle hurtigt må komme sig.

Folk måtte springe for livet, da den 29-årige mand, der er bosat i Berlin, på et af Berlins mest travle strøg kørte sin bil op på fortovet og fortsatte et par hundrede meter, inden han kørte gennem frontruden på en parfumebutik.