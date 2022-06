Udenrigsministeriet advarer om skovbrand i Malaga-regionen

Op mod 200 brandfolk fra det lokale beredskab, 50 brandfolk fra andre byer samt 100 militærfolk er sat ind for at bekæmpe branden.

De tre kvæstede brandfolk er blevet forbrændt i forskellig grad. Det skriver Infoca på Twitter. En af dem er blevet forbrændt på 25 procent af kroppen.

Han er blevet evakueret til et hospital i Malaga, oplyser Andalusiens regionale præsident, Juanma Moreno, ifølge Reuters.

Sidste år var der i samme bjergområde også en stor naturbrand. Den opslugte mere end 30 kvadratkilometer skov og natur i flammer.

Omkring 1000 brandfolk og 50 luftfartøjer arbejdede for at få slukket den brand.

Udenrigsministeriets Borgerservice har til opgave at arbejde sammen med danske ambassader og konsulater for at hjælpe danskere med problemer i udlandet.