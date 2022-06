Stor eftersøgning i Sverige: Treårig dreng er forsvundet

Han skal da have været klædt i en blå t-shirt og en ble.

Drengen blev efterlyst, og i løbet af aftenen valgte politiet at opgradere det til en særlig hændelse. Det gør det muligt at frigøre ressourcer til eftersøgningen.

- Vores erfaring, når små børn forsvinder, er, at når man råber efter dem, så skammer de sig i sådanne tilfælde og er urolige for, at det er ukendte mennesker, som råber efter dem. Og derfor er de tavse, siger Hedström.

Der indgår ambulancefolk, sø- og fjeldredningstjenesten, hjemmeværn samt den frivillige organisation Missing People i arbejdet med at finde drengen. Der er også indsat helikoptere med varmesøgere.