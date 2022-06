Over tre måneder inde i krigen forsøger Rusland nu at skrue op for anden krigsførelse end blot på jorden. Nu skulle Rusland angiveligt benytte sig endnu mere af psykologisk krigsførelse end hidtil. Samtidig fortsætter den russiske offensiv i Severodonetsk, som Rusland har bombarderet i to uger.

Få overblikket over de seneste krigsudviklinger i Ukraine: