Klimapakke skabte kaos i Europa-Parlamentet

Centralt står en reform af kvotehandelssystemet (ETS), og det var den del af pakken, der udløste kaos.

På forhånd var et stort flertal af medlemmerne af parlamentets miljøudvalg blevet enige om et kompromis, der bl.a. udfasede antallet af gratiskvoter til erhvervslivet og fritog borgerne for at betale for kvoter til deres udledning fra private boliger og biler indtil i hvert fald 2029.

Men et ændringsforslag samlede et flertal i parlamentets plenarsal, drevet af medlemmer af det borgerlige EPP og partier til højre for den politiske midte, der ville sænke klimaambitionerne yderligere for at tilgodese erhvervslivets muligheder for at komme igennem den grønne omstilling.