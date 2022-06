Men der er en mat stemning, da Jyllands-Postens korrespondent i Berlin, Poul Funder Larsen, ankommer til Kurfürstendamm onsdag middag.

»Det er svært at forstå, hvad der er foregået. Men det er så centralt i Vestberlin, som det overhovedet kan være, lige udenfor Gedächtniskirken. Politiet har afspærret et rimeligt stort areal, så man kan ikke komme rigtig tæt på. Der er masser af politi og masser af ambulancer. Og en meget mat stemning. Det er sådan et sted, hvor der plejer at være liv og glade dage. Folk står bare og kigger på det,« fortæller Poul Funder Larsen over en telefonforbindelse. Sirenerne lyder i baggrunden.