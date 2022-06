Tyskland vil gøre brigade klar til at forsvare Litauen

Tyskland ønsker at gøre en brigade klar til at kunne rykke hurtigt til Litauen, siger forbundskansler Olaf Scholz under et besøg i landets hovedstad, Vilnius, tirsdag.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

- Vi er klar til at styrke vores engagement og udvikle det mod en robust kampbrigade, der kan virke afskrækkende og forsvare mod aggressioner, siger han.