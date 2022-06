- Det er både godt for prisen og miljøet, og det er godt for de mange ressourcer, der bliver brugt til at fremstille ladere, sagde hun.

Ifølge Kommissionen vil tiltaget samlet set kunne spare forbrugerne for 250 millioner euro om året, fordi de slipper for at købe unødvendige opladere.

Med udspillet foreslog Kommissionen, at alle mobiltelefoner, tablets, høretelefoner, digitale kameraer og trådløse højttalere i fremtiden skal kunne oplades med et stik af typen USB-C.

Det er den type stik, der i dag bruges til at oplade de fleste Android-telefoner. Forslaget mødte dog kritik fra Apple, hvis opladere til iPhones og iPads kun i enkelte tilfælde benytter USB-C-stikket.

Det har givet Apple mulighed for at tjene mange penge på at sælge sine egne særlige Lightning-opladere, der passer til flere Apple-produkter.