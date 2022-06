Lektor: Johnson går en svær tid i møde trods tillidssejr

Formelt set er problemerne for Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, blevet mindre efter en vundet tillidsafstemning. Men reelt sidder han med et voldsomt problem i et splittet parti.

Det vurderer Ole Helmersen, som er lektor ved CBS med speciale i britisk politik.

Hvis Johnson oven på en vundet tillidsafstemning skal gøre sig nogen forhåbninger om at fortsætte som premierminister efter et valg, kræver det, at han skaber en ny politik, som kan samle partiet.