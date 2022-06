EU-aftale om mindsteløn rykker tættere på

Samtidig er forslaget udformet, så det fremhæver arbejdsmarkedsmodeller som den danske som idealet for alle EU-lande. Modeller som den danske viser sig nemlig generelt at sikre lønmodtagerne bedre løn og arbejdsvilkår.

Ifølge EU-Kommissionen er formålet med direktivet at sikre en tilstrækkelig løn til alle borgere i EU.

I dag har 21 EU-lande en lovbestemt mindsteløn. Men trods lovgivningen lever mange med job fortsat et liv under en fattigdomsgrænse. Derfor vil direktivet forsøge at sikre, at der opstilles klare kriterier for mindstelønnen.

Seks lande har kollektive aftalemodeller som Danmark. De kan som udgangspunkt fortsætte som hidtil.

I det oprindelige udspil fra EU-Kommissionen var kravet fra EU-Kommissionen dog, at mindst 70 procent skal være dækket af en overenskomst for, at et land kan slippe for kravet i direktivet.