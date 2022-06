Tyrkiets inflation er over 73 procent

Tyrkiets inflation i maj var på 73,5 procent.

For at bekæmpe inflationen er normal økonomisk teori, at man hæver renten.

Men det afviser den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, at gøre.

- Denne regering vil ikke hæve renten. Tværtimod, den vil sænke renten, siger han i en tv-tale efter et regeringsmøde.