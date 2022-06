Putin lover halv million kroner til familier til faldne soldater

Eller i den ”specielle operation”, som Rusland kalder den.

Nationalgarden står direkte under præsident Putin.

Den blev oprettet i 2016 for at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet.

I Rusland er den blandt andet også blevet brugt til at slå ned på fredelige, regeringsfjendtlige demonstrationer.

Vestlige analytikere har tolket indsættelsen af styrken i Ukraine tidligt i krigen som et tegn på, at Rusland regnede med, at de ukrainske storbyer hurtigt ville komme under russisk kontrol.