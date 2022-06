Lavrov om lukket europæisk luftrum: Det er skandaløst

Også det russiske præsidentkontor har kritiseret, at flere af Serbiens nabolande har valgt at lukke luftrummet for Lavrov. Præsident Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, kalder det ”fjendtlige handlinger”.

- Vi er overbeviste om, at sådanne handlinger ikke vil forhindre os i fortsat at have kontakt med særligt venlige lande, siger Peskov.