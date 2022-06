Boris Johnsons eget parti kaster ham ud i mistillidsafstemning

For at en sådan afstemning kan udløses, skal mindst 54 konservative parlamentsmedlemmer sende et brev til Brady.

Og den tærskel er altså overskredet, skriver formanden ifølge BBC.

Grænsen er på netop 54, fordi det skal være 15 procent af parlamentsgruppen. Den er på 357 konservative medlemmer.

Brady siger, at han orienterede Boris Johnson søndag. De blev enige om at holde afstemningen så hurtigt som muligt.

En talsperson for Boris Johnsons kontor siger ifølge Reuters, at Johnson byder en afstemning velkommen. Det giver en mulighed for at forklare sig, siger de.