Serbiens nabolande har lukket luftrum for Lavrovs fly

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, har været nødt til at aflyse et besøg i den serbiske hovedstad, Beograd. For Serbiens nabolande har lukket deres luftrum for Lavrovs fly.

Det bekræfter en højt placeret kilde i det russiske udenrigsministerium til nyhedsbureauet Interfax.

Kilden bekræfter dermed oplysninger i den serbiske presse. Her hedder det, at Bulgarien, Nordmakedonien og Montenegro har lukket deres luftrum for Lavrov. Han skulle have besøgt Beograd mandag.