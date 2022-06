Ukraine langer ud efter Macrons diplomati med Putin

Ukraines udenrigsminister kritiserer Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, for at have sagt, at det har vital betydning, at Rusland ikke bliver ydmyget efter dets invasion.

- Det er bedre, at de allierede koncentrer sig om at sætte Rusland på plads, siger den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, og tilføjer, at Rusland ydmyger sig selv.