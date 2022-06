Der kæmpes nu fra gade til gade i Sjevjerodonetsk

I byen Sjevjerodonetsk i det østlige Ukraine fortsætter intense kampe søndag. Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger, at der nu kæmpes fra ”gade til gade”.

Slaget om byen har varet i mange dage. Ifølge militære analytikere kan kampene få afgørende betydning for krigen i Ukraine, da russerne skal vinde dem for at opnå et erklæret mål om at vinde kontrol over hele Donbas.