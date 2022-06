05/06/2022 KL. 07:30

Overblik over krigen: Meldinger om missilangreb flere steder i Kyiv

Tænketank vurderer, at ukrainske styrker formår at holde Rusland i skak i central by. Borgmester rapporter om eksplosioner i hovedstaden Kyiv. Rusland forventer stort overskud fra energieksport. Læs overblikket her.