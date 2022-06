Storme i Frankrig har ødelagt vingårde og koster kvinde livet

Flere storme, der lørdag ramte store dele af Frankrig, har kostet en kvinde livet, skabt kaos på vingårde og tvunget tusindvis af spejdere til at søge i læ.

En kvinde har mistet livet, efter at hun blev fanget under en bil i en voldsom oversvømmelse, der var forårsaget af en storm i den nordlige by Rouen, meddeler borgmesterkontoret.