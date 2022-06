Flykaos i London og Amsterdam aflyser fly fra hele Europa

Luftfartsindustrien lider under personalemangel efter at have afskediget tusindvis af mennesker under coronapandemien.

Det store flyselskab KLM gik lørdag eftermiddag skridtet videre og stoppede med at transportere flere passagerer fra europæiske lufthavne til Amsterdam resten af dagen.

På grund af store forsinkelser havde der nemlig dannet sig en flaskehals i form af alt for mange passagerer i Shiphol-lufthavnen.

- For at sikre en sikker og praktisk håndtering af både passagerer og personale i Shiphol har KLM truffet den vidtrækkende beslutning, at ingen yderligere passagerer vil blive bragt til Amsterdam, oplyste KLM.

Også passagerer, som skulle skifte fly i Amsterdam, blev ramt af beslutningen.