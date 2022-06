FE: Sandsynligt med russiske kampfly i svensk og finsk luftrum

- Det er usandsynligt, at Rusland vil bruge militær magt mod Nato-medlemslandes deltagelse i militære støtteaktiviteter til Finland og Sverige, lyder det videre.

Dog er ”risikoen for misforståelser og utilsigtet eskalation” generelt øget.

FE vurderer det også sandsynligt, at Rusland vil forsøge at påvirke Nato-medlemslandene til at stemme imod optagelsen af Sverige og Finland.

Men samtidig mener efterretningstjenesten også, at ”det er sandsynligt, at Putins afdæmpede reaktion skyldes, at Rusland har accepteret, at det ikke kan hindre Sveriges og Finlands Nato-medlemskab”.