Ukraine: Krigen vil vare to til seks måneder længere

- Så snart vi har nok vestlige, langtrækkende våben, skubber vi deres artilleri væk. Og så, tro mig, vil det russiske infanteri løbe sin vej, siger han.

En rådgiver for Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj spår, at krigen vil vare i yderligere to til seks måneder - afhængigt af, hvor mange våben Ukraine kommer til at modtage fra Vesten.

– Dette kan fortsætte i yderligere to til seks måneder, siger Mykhailo Podoljak i et interview med den Putin-kritiske russiske netavis Medusa.

En anden vigtig faktor, som vil have afgørende indvirkning på krigens udvikling, er stemningen i Europa, Ukraine og Rusland, mener han.