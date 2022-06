Overblik over krigen: Ukraine fastholder kontrollen over vigtig by, mens Rusland har overtaget 90 pct. af Luhansk

Men ifølge Ruslands præsident Vladimir Putin burde der ikke være et problem i at eksportere. Vladimir Putin afviste fredag i et interview på russisk tv, at russiske styrker blokerer for havneeksporten.

Det skriver The Guardian.

Den russiske præsident kategoriserede anklagerne om havneblokader som vestlig »bluff«.

Samtidig anklager Ukraines ambassadør i Tyrkiet, Vasyl Bodnar, Rusland for at have stjålet ukrainsk korn til Tyrkiet.

»Rusland stjæler skamløst ukrainsk korn og sender det til udlandet fra Krim-halvøen, herunder til Tyrkiet,« siger han ifølge Ritzau.





Atomkraftværk i Ukraine står over for kritisk situation

Europas største atomkraftværk Zaporizjzja, som ligger i det russisk-besatte Ukraine, står lige nu over for en kritisk udfordring.

Værket mangler nemlig reservedele, hvilket kan true sikkerheden på værket

Det oplyser Ukraines militære efterretningstjeneste til Sky News.

»Der er praktisk talt ingen reservedele og forbrugsmaterialer tilbage,« siger en talsmand fra efterretningstjenesten til tv-stationen.

Værket ligger i byen Zaporizhzhia, som har været besat siden d. 24. februar.





Chauffør dræbt og to journalister er sårede i Ukraine

En chaffør er blevet dræbt og to journalister fra nyhedsbureauet Reuters er blevet såret i Ukraine fredag.

Det skete nær byen Sjevjerodonetsk, hvor der lige nu foregår heftige kampe.

Fotografen Alexander Ermochenko og kameramanden Pavel Klimov kørte i en bil, da de kom under beskydning.

Bilen havde havde de lånt af russisk-støttede separatiststyrker, og den endnu uidentificerede chauffør havde de også fået kontakt til gennem seperatisterne.

Det ukrainske forsvarsministerium har ikke kommenteret episoden.