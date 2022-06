Militære spørgsmål har i årtier været et meget følsomt emne i Tyskland på grund af landets historie. Landets ageren under Anden Verdenskrig ligger stadig og ulmer under overfladen.

Men politikere siger, at det er tid til at kigge fremad. Særligt med tanke på Ruslands krig i Ukraine.

Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, har før udtrykt skarp kritik af, at landet ifølge hende i årtier ikke har finansieret militæret ordentligt.

Tyskland har tidligere mødt kritik af dets allierede i Nato, særligt fra USA, for ikke at leve op til forpligtelsen om at bruge to procent af landets bruttonationalprodukt, bnp, på militæret.

Den nye indsprøjtning af penge i militæret gør, at Tyskland lever op til den forpligtelse.