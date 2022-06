To Reuters-journalister såret i Ukraine - chauffør dræbt

To journalister fra nyhedsbureauet Reuters er såret i Ukraine.

Og deres chauffør er dræbt, efter at bilen, de alle var i, kom under beskydning. Det skete på vej til byen Sjevjerodonetsk i det østlige Ukraine fredag.

Det oplyser Reuters.

Der foregår for tiden heftige kampe i Sjevjerodonetsk, som russiske styrker er tæt på at have erobret helt.