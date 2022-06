- Ukraines væbnede styrker er her også. Vores nations befolkning er her også. Vi har allerede forsvaret Ukraine i 100 dage.

- Sejren bliver vores. Hæder til Ukraine, lyder det fra præsidenten i videoen.

Videoen fredag er i lighed med videoen fra 25. februar filmet sammen med hans stab foran det ukrainske præsidentkontor i Kyiv.

Under krigen er titusindvis af mennesker blevet dræbt, og de økonomiske omkostninger ved krigen har været enorme for begge lande.

FN’s Udviklingsprogram, UNDP, anslår, at hvis krigen fortsætter i et år, vil 90 procent af Ukraines befolkning på knap 44 millioner leve under eller lige over fattigdomsgrænsen.