»Forhåbentligt ikke langvarigt,« skriver Kasjanov om sin afsked med hjemlandet til nyhedsbureauet AFP.

Hvor Kasjanov befinder sig, og hvad den nøjagtige grund til hans udrejse er, står foreløbigt hen i det uvisse, men han har på det seneste langtfra været tilbageholdende med kritikken af den russiske invasion af Ukraine.

I midten af maj sagde han i et interview med Deutsche Welle, at Putin er begyndt at indse, at »han taber krigen«. I samme ombæring fortalte Kasjanov, at Putin er blevet »en helt anden person«, end den han samarbejdede med i sin tid som premierminister fra 2000 til 2004.