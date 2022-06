En stor redningsaktion blev sat i værk med adskillige ambulancer, brandbiler og flere helikoptere.

Ulykken sker, kort tid efter at en ny billet til offentlig transport er lanceret i Tyskland. Den giver mulighed for at rejse rundt med offentlig transport i landet for bare ni euro om måneden i løbet af sommermånederne.

Billetten kunne købes fra 1. juni.

De tyske jernbaner har derfor været nervøse for, om det ville føre til overfyldte tog i løbet af pinsen.

Stefan Sonntag fra Bayerns politi siger, at regionaltoget var ”meget fyldt”, og at det var medvirkende til, at så mange personer kom til skade i ulykken.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er stadig uklart, hvad der lå til grund for ulykken.