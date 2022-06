Norsk politi efterlyser farlig drabsmand på flugt på fængslet

– Det er på den baggrund, at vi har valgt at efterlyse ham internationalt og advarer offentligheden om ikke at foretage sig noget på egen hånd, men kontakte politiet.

Den 53-årige er tidligere flygtet tre gange. Under et flugtforsøg fra Sarpsborg fængsel i december 1992 skød og dræbte han en fængselsbetjent og tvang en anden betjent til at køre ham til Oslo.

Før sin flugt onsdag havde Millehaugen afsonet omtrent ti år i Trondheim fængsel. Han blev dømt 21 års forvaring med en mindstetid på ti år for drabet på lederen af den kriminelle bande Young Guns - den 28-årige Mohammad ”Jeddi” Javed. Han blev skudt og dræbt 19. januar 2009.

Millehaugen har hele tiden nægtet sig skyldig i drabet på Javed. Han blev dømt for drabet sammen med en anden mand - Ahmed Shahbaz Dad, der blev idømt 21 års fængsel.