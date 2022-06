Ukraines førstedame tvivler på fred selv ved afståelse af områder

Men de ukrainske styrker holdt stand i forsvaret af millionbyen, og siden har det russiske militær koncentreret indsatsen i Donbas i det østlige Ukraine med en stor landoffensiv.

Donbas består af de omstridte løsrivelsesregioner Luhansk og Donetsk.

Der har i flere uger været hårde kampe i Donbas, og de russiske styrker gør langsomt fremskridt. Det vurderer den amerikanske tænketank Institute for the Study of War.

Præsident Volodymyr Zelenskyj medgav i slutningen af maj, at situationen i Donbas var ”meget vanskelig”.

Den ukrainske regering har dog afvist overhovedet at drøfte en våbenhvile eller afstå området, selv om Rusland angiveligt er tæt på at have kontrol over Luhansk.