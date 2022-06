Russiske styrker gjorde onsdag fremskridt i erobringen af byen Sjevjerodonetsk, som ligger i Luhansk-regionen. De kan dog blive udfordret af en sending Himars-missiler, som USA påtænker at levere til ukrainerne i den nærmeste fremtid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Civile gemmer sig under kemikaliefabrik

Et ukendt antal civile gemmer sig i kælderrum under en kemikaliefabrik i Sjevjerodonetsk. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Luhansk-guvernør Serhej Hajdaj siger, at der under sovjettiden blev etableret stærke bunkere under fabrikken. Han siger desuden, at han ikke forventer, at situationen ved Azovstal i Mariupol, hvor hundredvis af civile var fanget i ugevis i bunkere under russisk beskydning, gentager sig.