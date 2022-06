Russisk Duma vil indlemme besatte ukrainske regioner i Rusland

- Jeg vil ikke forsøge at spå om fremtiden, men jeg kan jo gætte på, at sådanne initiativer om at afholde folkeafstemninger i de regioner kan komme på bordet meget snart, og at de måske kan finde sted - meget muligt endda - til sommer. Og måske endda på samme tid, siger han.

Kherson er blevet besat af Rusland, efter at sidstnævnte invaderede Ukraine i slutningen af februar. Rusland har desuden indført sit eget styre i byen og den russiske rubel som byens officielle møntfod. Zaporizjzja er delvist besat, men russerne har ikke fuld kontrol over området.