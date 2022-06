Grækenland og Cypern lemper coronaregler før vigtig turistsæson

Der er nærmest ingen coronaregler tilbage i de populære turistlande Grækenland og Cypern.

For onsdag har de lempet deres coronarestriktioner endnu mere.

Lempelserne kommer forud for turistsæsonen, der er afgørende for de to landes økonomi.

Begge lande har fjernet hidtidige krav, der har været om mundbind. Det betyder for eksempel, at der ikke længere er krav om at bære mundbind indendørs i Grækenland.