Garry Graham er nummer to i en af Storbritanniens største fagforeninger, Prospect Union.

Han er samtidig et godt eksempel på det, mange briter hylder som hybridarbejde, men som regeringen nu forsøger at sætte en stopper for.

Hybrid- eller hjemmearbejde er blevet så populært i Storbritannien, at usædvanligt mange briter sammenlignet med andre europæere gør meget for ikke at vende tilbage til kontorer, der ofte ligger langt fra bopælen. Mange benyttede pandemien til at flytte væk fra de dyre huslejer og huspriser i London.