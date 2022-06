3

Ellemann og Frederiksen vil rydde miner med EU i Ukraine

Både Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen og statsminister Mette Frederiksen (S) åbnede i partilederdebatten tirsdag aften for, at Danmark bør kunne være en del af en EU-mission til minerydning i Ukraine.

Rusland afholder atomøvelser

Ruslands atomstyrker afholder øvelser i Ivanovo-regionen, som ligger nordøst for Moskva. Det oplyser det russiske nyhedsbureau Interfax ifølge Reuters.

USA’s præsident, Joe Biden, skriver i et indlæg i avisen New York Times, at USA i øjeblikket ikke ser nogen indikationer på, at Rusland har i sinde at angribe Ukraine med atomvåben.