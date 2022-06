Hvor mange russiske soldater er døde i krigen? Nye opgørelser giver et noget andet svar end Putin

Det er et spørgsmål, der er ualmindelig svært at få et præcist svar på. Men de seneste dage har flere anerkendte medier gjort forsøget på at finde ud af, hvor mange russiske soldater der egentlig har mistet livet i løbet af tre måneders krig i Ukraine.

Russerne selv har kun to gange under krigen offentliggjort tabstal, og mens Ukraines forsvar dagligt beretter om et stort antal russiske dræbte, så skal de ukrainske opgørelser formentlig tages med et gran salt.