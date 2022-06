I et interview med Jyllands-Posten fastslår han, at brexit handler om meget mere end striden om den nordirske protokol eller om internationale handelsaftaler.

»Jeg tror ikke, at vi og navnlig Boris Johnson kunne have vist den samme grad af globalt lederskab omkring Ukraine, hvis vi havde været medlem af EU,« siger den 53-årige far til seks, der i sit parti er kendt for at tilhøre den mest konservative fløj.