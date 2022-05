Fem mænd dømt for at være del af IS-terrorcelle i Tyskland

Fem mænd er dømt af en tysk domstol i byen Düsseldorf for at være medlemmer af Islamisk Stat (IS). Mændene har fået fængselsdomme på op til ni og et halvt år.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Ifølge dommerne var mændene en del af en terrorcelle, som planlagde at udføre angreb i Tyskland efter instrukser fra IS.