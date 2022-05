To russiske soldater dømt for krigsforbrydelser i Ukraine

De to russiske soldater blev pågrebet, da de krydsede grænsen ind i Ukraine og fortsatte beskydningen her.

Anklagemyndigheden havde krævet 12 års fængsel til hver. Forsvareren havde plæderet for en mildere dom med den begrundelse, at de to soldater havde adlydt ordrer, og at de har angret deres handlinger.

For otte dage siden afsagde en ukrainsk domstol den første dom over en russisk soldat for krigsforbrydelser begået efter invasionen 24. februar.

Den 21-årige russiske soldat Vadim Sjisjimarin blev dømt for drabet på en 62-årig mand.

Drabet skete i den nordøstlige ukrainske landsby Tsjupakhivka 28. februar, efter at Sjisjimarin var blevet beordret til at skyde den 62-årige mand fra en bil.