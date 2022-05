Rusland har taget kontrol med halvdelen af vigtig Donbas-by

Han advarer også om, at ”fjenden planlægger en operation for at rydde de omkringliggende småbyer”.

Militæranalytikere siger, at Rusland har sendt soldater fra andre dele af Ukraine mod øst for at koncentrere sig om offensiven mod Sjevjerodonetsk.

Hvis det lykkes russiske styrker at indtage tvillingebyerne Lysytsjansk og Sjevjerodonetsk, har Rusland reelt kontrol med hele Luhansk-regionen.

Det kan give den russiske regering en sejr efter mere end tre måneders krig, skriver Reuters.

Kampene omkring Sjevjerodonetsk har tvunget myndighederne til at indstille evakuering af civile, oplyser chefen for byens administration.

- Byen er stadig på ukrainske hænder, og den kæmper imod, siger Oleksandr Stryuk til ukrainsk tv.