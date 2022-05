Guvernør: Rusland kontrollerer dele af Sjevjerodonetsk

På trods af den russiske fremrykning er ukrainske styrker ”stadig i byen”. Det betyder, at de russiske soldater ”ikke kan bevæge sig frit gennem byen”, siger han.

Der er ikke fare for, at de ukrainske soldater bliver omringet, for de kan trække sig tilbage til Lysytsjansk på den anden side af floden, tilføjer guvernøren.

Han advarer også om, at ”fjenden planlægger en operation for at rydde de omkringliggende småbyer”.

Kampene omkring Sjevjerodonetsk har tvunget myndighederne til at indstille evakuering af civile, oplyser chefen for byens administration.