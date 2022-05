Zelenskyj erkender voldsom kampkraft fra russisk side i Donbas

Ifølge rapporten er russerne ved at forberede et stort angreb på Slavjansk, der fungerer som base for de ukrainske soldater i Donbas-regionen.

Det forlyder således, at russiske enheder rykker nærmere Slavjansk fra både den russiskkontrollerede by Izium, der ligger cirka 50 kilometer mod nord, og den nyligt erobrede by Lyman.

Moskva har i ugevis fokuseret sine militære ressourcer på det østlige Ukraine og har på trods af stor modstand fra de ukrainske styrker langsomt vundet frem.

Slavjansk er base for Ukraines væbnede styrker i landets østlige del. En russisk erobring af byen vil markere et vendepunkt i krigen.