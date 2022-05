Udbryderrepublik dropper afstemning om at slutte sig til Rusland

Den georgiske løsrivelsesrepublik Sydossetien har indtil videre droppet en planlagt folkeafstemning om at slutte sig til Rusland.

Det oplyser den russisk kontrollerede enklaves præsident, Alan Gagloev, mandag.

Gagloevs forgænger havde planlagt at afholde en folkeafstemning om spørgsmålet 17. juli.

Men i et dekret siger den nye præsident, at det er for ”uvist”, hvilke lovmæssige konsekvenser sådan et træk ville have.